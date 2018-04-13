ФОТОФАКТ: Праздник "Засевки" дал старт посевной кампании в Могилевской области

В Могилевском районе 13 апреля на празднике "Засевки" дан официальный старт посевной кампании в Могилевской области. Мероприятие состоялось в агрогородке Севостьяновичи (ОАО "Тишовка"). Участниками ежегодного традиционного ритуала хлеборобов, который согласно поверьям закладывает основу будущего урожая, стали сельскохозяйственные работники, представители Могилевского облисполкома, профсоюзов, председатели районных исполнительных комитетов.
Фото Олега Фойницкого
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