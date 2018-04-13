ФОТОФАКТ: Праздник "Засевки" дал старт посевной кампании в Могилевской области

В Могилевском районе 13 апреля на празднике "Засевки" дан официальный старт посевной кампании в Могилевской области. Мероприятие состоялось в агрогородке Севостьяновичи (ОАО "Тишовка"). Участниками ежегодного традиционного ритуала хлеборобов, который согласно поверьям закладывает основу будущего урожая, стали сельскохозяйственные работники, представители Могилевского облисполкома, профсоюзов, председатели районных исполнительных комитетов.

Фото Олега Фойницкого

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чекида во время праздника