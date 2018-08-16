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Общество
В сентябре в Баку пройдет международная оборонная выставка "ADEX-2018"
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На уровень профессионально-технического образования планируется принять 31 тыс. человек
16:51
Общество
Санэпидслужба Минска запретила эксплуатацию шести пляжей столицы
16:48
Регионы
Должностные лица привлечены к ответственности за невыполнение поручений Президента Беларуси
16:47
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16:45
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ФОТОФАКТ: Солигорск готовится к 60-летию
Регионы
16.08.2018 | 16:39
26 августа в День шахтера Солигорск отпразднует свое 60-летие.
Фото Егора Павлющика
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Теги
праздник
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Солигорск
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Спорт
Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в новом рейтинге ФИФА
Более 500 атлетов примут участие в серии European Judo Open в Минске
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Более 30 человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018"
Книги переводов китайской поэзии на белорусский язык передадут Центру культуры Беларуси в Пекине
В мире
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 460 человек
В сентябре в Баку пройдет международная оборонная выставка "ADEX-2018"
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Что изменится в системе государственных закупок
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Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа
"История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси"
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич
3 августа
Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
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Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал
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Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
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