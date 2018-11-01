ФОТОФАКТ: Стена гомельской школы стала полотном для художника из Пинска

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стена гомельской средней школы №27 стала полотном для художника из Пинска Евгения Сосюры. На бетонном холсте площадью около 170 кв. м Евгений выполнил граффити, где изображено 20 видов птиц, населяющих Гомельский регион.

Автором идеи эстетического и образовательного проекта выступила общественная организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в рамках международной программы технической помощи.-0-

Фото Сергея Холодилина