ФОТОФАКТ: Субботник в Орше

На субботнике в Орше

Субботник по наведению порядка на земле проходит в Орше.

Фото Александра Хитрова

Работницы инструментального завода Ольга Кондратенко и Ирина Петраченко на субботнике

На субботнике на инструментальном заводе

Председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко

На субботнике на инструментальном заводе

На субботнике в Орше

Игорь Исаченко на субботнике

На субботнике в ОАО "Оршаагропроммаш"

На субботнике в Орше