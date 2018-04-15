ФОТОФАКТ: В Добруше остаются затопленными несколько частных подворий

В Добруше на улице Пролетарской остаются затопленными несколько частных подворий. Вода в реке Хоропуть впервые за всю историю наблюдения поднялась до отметки 300 мм.

На окраине Добруша, кроме частных подворий затоплены несколько гектаров сельскохозяйственных площадей.

На сегодняшний день, 15 апреля, уровень воды в реке Хоропуть несколько снизился, но через несколько дней на Гомельщине ожидают приток талых вод из Смоленской области, где река Сож берет свое начало.

Фото Сергея Холодилина, БелТА.