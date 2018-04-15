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ФОТОФАКТ: В Минске наступила настоящая весна
Регионы
15.04.2018 | 18:37
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Долгожданная настоящая весенняя погода наконец радует минчан.
Фото Максима Гучека.
Теги
Минск
,
погода
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репортаж
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фоторепортаж
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Павел Легкий
Изменения в закон о СМИ расставляют точки над "і" в белорусском медиапространстве
Колумнисты
Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Мнения
Виктор Назаренко
В Беларуси необходимо активизировать переход на новый стандарт менеджмента качества
Мнения
Виталий Дрожжа
Введение электронного учета древесины поспособствует предотвращению случаев коррупции
Спорт
Три золотые награды завоевали белорусские атлеты на старте ЧЕ по прыжкам на батуте
БГК им. Мешкова проиграл "Целе" в матче за бронзу SEHA-лиги
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Ученые нашли эффективный способ борьбы со старостью
В центре Ростова-на-Дону археологи раскопали около 300 древних погребений
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Усадебная застройка под снос: разбираемся в указе №463. Прямая телефонная линия газеты "7 дней"
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О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
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Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
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Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
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19 апреля, 11:00
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Онлайн-конференция
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13 апреля
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О применении новых положений и реализации норм декрета №1
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