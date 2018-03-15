ФОТОФАКТ: В Минске открылась интерактивная выставка Future LIVE

15 марта в Минске открылась интерактивная выставка Future LIVE, на которой посетители могут исследовать удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями.
Мероприятие организовано в формате Educatement - это и развлечение, и обучение одновременно. Посетители увидят, как устроен окружающий мир, научатся взаимодействию с окружающей реальностью и узнают, как правильно развить креативное мышление.
Фото Оксаны Манчук
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