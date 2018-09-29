ФОТОФАКТ: В Минске открылся космический парк приключений

В космическом парке, который расположился в ТРЦ Galleria Minsk, 47 приключений. Там можно пройди тренировку астронавта на 15 космических аттракционах, на которых будет интересно даже самым маленьким. Выполнить 8 космических квестов в виртуальной реальности, почувствовать гравитацию на разных планетах. Отправь свое послание на Марс, Юпитер, Венеру. Сделть селфи с легендарными киногероями из саги "Зведные Войны" и многое другое.
Каждый посетитель может получить сертификат о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос.
Мероприятие такого масштаба проходит в Минске впервые. Работать космический парк будет с 29 сентября по 7 ноября.
Фото Максима Гучека
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