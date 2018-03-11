ФОТОРЕПОРТАЖ: Лучшие парикмахеры Могилевской области соревновались в конкурсе профмастерства

Юлия Медведева из Бобруйского государственного технологического колледжа представит Могилевскую область на республиканском конкурсе профессионального мастерства "Белорусский мастер - 2018" в профессии "парикмахер", финал которого пройдет в Гомеле. Она оказалась лучшей среди шести участников областного отборочного этапа, который прошел 11 марта в Могилеве.
Фото Олега Фойницкого
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