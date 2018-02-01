ФОТОФАКТ: В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"

Кастинг областного этапа национального конкурса "Мисс Беларусь-2018" прошел 1 февраля в Могилеве. Выбирают самую красивую девушку в Беларуси одиннадцатый раз (конкурс проводится с 1998 года, с 2008 года его подготовкой занимается Телеканал ОНТ).
Финал национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" пройдет в мае 2018 года. Победительница помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты получит крупный денежный приз.
Конкурс "Мисс Беларусь-2018" проводят телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты.
Фото Олега Фойницкого
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