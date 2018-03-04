ФОТОФАКТ: В Витебске убирают снег

Уборка снега на улице Богдана Хмельницкого

На улицах Витебска идет уборка снега. Свыше 900 машин различной снегоуборочной техники работало в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах.

Уборочная техника на Московском проспект.

Уборка снега на пр. Победы.

Уборка на улице Замковой.

Уборка на улице Ленина.

Уборочная техника на Московском проспект.

Машины ГАИ сопровождают уборочную технику.

Уборочная техника на Московском проспект

Уборка снега на площади Победы.

На улицах снежного Витебска.

Машины ГАИ сопровождают уборочную технику.

Уборка снега в Витебске

Уборочная техника на Московском проспект

Заснеженная река Витьба.

Уборка снега на проспекте Фрунзе.

Движение транспорта на Московском проспекте.

На улице Замковой.

Машины ГАИ сопровождают уборочную технику.

На улицах снежного Витебска.

На улицах снежного Витебска.

Фото Александра Хитрова.