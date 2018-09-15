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ФОТОФАКТ: Международный велопробег "Гродно-Друскининкай" посвятили II Европейским играм

Регионы 15.09.2018 | 10:32
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15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный велопробег "Гродно-Друскининкай" посвятили II Европейским играм и 890-летию областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.

На старте пробега участники развернули 25-метровый флаг II Европейских игр.

На велогонку вышли около 150 велолюбителей. Это работники ЖКХ, государственных учреждений, частных компаний, торговых и строительных организаций, трудящиеся химической отрасли, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, энергетики, медики и фармацевты. В литовский Друскининкай на велосипедах также отправились представители дирекции Европейских игр и Национального олимпийского комитета Беларуси.

Велогонка проходит уже в третий раз.

Фото Леонида Щеглова

@beltanews

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Теги
велосипед, Гродно, Евроигры, Европейские игры, Литва, фоторепортаж
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