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ФОТОФАКТ: Весна в Гродно
Регионы
17.04.2018 | 14:27
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В Гродно пришла настоящая весна: вовсю цветут плодовые деревья.
Фото Леонида Щеглова
Теги
Гродно
,
фоторепортаж
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Беларусь в 2018 году закроет посольство в Эфиопии и откроет посольство в Кении
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Совет ЕЭК рассмотрит реализацию цифровой повестки в ЕАЭС
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Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах
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Мы не обращаем внимания на тренды
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О росте товарооборота с Украиной, совместных производствах и культурных связях
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Павел Легкий
Изменения в закон о СМИ расставляют точки над "і" в белорусском медиапространстве
Колумнисты
Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Мнения
Виктор Назаренко
В Беларуси необходимо активизировать переход на новый стандарт менеджмента качества
Мнения
Виталий Дрожжа
Введение электронного учета древесины поспособствует предотвращению случаев коррупции
Спорт
Девять золотых наград у сборной Беларуси по прыжкам на батуте на ЧЕ в Баку
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21 марта
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Артем Юшкевич,
Сергей Костров
16 марта
Усадебная застройка под снос: разбираемся в указе №463. Прямая телефонная линия газеты "7 дней"
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Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
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Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
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Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-конференция
Михаил Портной
2 апреля
Туристический сезон-2018
Пресс-конференция
Владимир Гракун
26 марта
Посевная кампания - 2018
Пресс-конференция
Александр Богданович,
Адам Рошек,
Александр Новакович,
Виталий Стригельский
20 марта
IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-центр
Онлайн-конференция
19 апреля, 11:00
Токены - новый объект бухгалтерского учета
Онлайн-конференция
Андрей Швед
13 апреля
Судебная экспертиза в Беларуси: опыт, достижения, новации
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Газета 7 дней
ДЕКРЕТ справедливости
РУКОПРИКЛАДСТВО – не в наших традициях
Фруктовая корзинка: будем обновлять?
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
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