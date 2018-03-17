ФОТОФАКТ: Выставка-конкурс "LEGO_фристайл" в Могилеве

На базе подросткового клуба "Эдельвейс" многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью "Юность" Могилева 17 марта прошла выставка-конкурс "LEGO_фристайл" среди учащихся 1-4 классов. Конкурс проводится второй раз. В этот раз школьниками было представлено более 80 проектов. Одним из организаторов турнира выступил отдел образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Фото Олега Фойницкого