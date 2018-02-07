ФОТОФАКТ: Забег в валенках устроили в Минске

Забег в валенках устроили 7 февраля в Минске. Необычное соревнование приурочено к благотворительному проекту "Зимние беговые игры". Первые 50 бегунов, прошедших регистрацию, бесплатно получили на старте валенки, которые могли оставить себе после финиша.

Собранные при поддержке Паралимпийского комитета Беларуси средства направят Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт.

Фото Оксаны Манчук