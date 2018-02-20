ФОТОФАКТ: Зеленый снег "выпал" в Минске

Сегодня утром в Минске кто-то по пути на работу, а кто-то просто выглянув в окно, увидел необычную картину - снег зеленого цвета. Возле студенческой деревни на проспекте Дзержинского, у корпуса БГЭУ на Ванеева, возле БГУИРа на улице Бровки в феврале зазеленела земля, позеленели и снеговики, с которыми охотно фотографируются все желающие.
Как выяснилось, снег красками холи раскрасил один из операторов мобильной сети в рамках своей рекламной кампании.
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