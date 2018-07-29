ФОТОФАКТ: Жара в Минске

В Минск пришла настоящая жара! Горожане спасаются от зноя в тени деревьев, прямо возле дома или в парках Минска. Охладившись, любители смугой кожи, принимают солнечные ванны - кто-то не отходя далеко от дома, на лужайке. Детвора плещется в фонатах и обливается из водных пистолетов. В городских парках любители позагорать наслаждаются летними знойными деньками на пляжах.

Фото Рамиля Насибулина