ФОТОФАКТ: Жара в Минске

В Минск пришла настоящая жара! Горожане спасаются от зноя в тени деревьев, прямо возле дома или в парках Минска. Охладившись, любители смугой кожи, принимают солнечные ванны - кто-то не отходя далеко от дома, на лужайке. Детвора плещется в фонатах и обливается из водных пистолетов. В городских парках любители позагорать наслаждаются летними знойными деньками на пляжах.
Фото Рамиля Насибулина
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