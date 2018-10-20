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ФОТОФАКТ: Золотая осень в Минске и Несвиже
Регионы
20.10.2018 | 15:43
Солнечная погода царит в Минске...
Фото Максима Гучека
...и Несвиже. Фото Александра Дидевича
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Экономика
Правительство проработает варианты решения проблем международных грузоперевозчиков
Некоторые марки автомобильного топлива с 21 октября подорожают в Беларуси на 1 копейку
МАРТ предлагает обсудить изменения в порядок организации ярмарок в Беларуси
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Пострадавшая в ДТП с трактором под Чериковом девушка находится в коме
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Трудовой подвиг белорусов в 1943-1950 годах представят через призму архивных документов
Мнения
Юрий Селиверстов
Систему планирования госфинансов необходимо усовершенствовать
Колумнисты
Виктор Ловгач
ГОЛовокружение от успехов, или Игра не в футбол Кокорина и Мамаева
Мнения
Александр Шумилин
Система прогнозирования позволит Беларуси определить перспективные сектора экономики
Интервью
Сергей Леонович
БНТУ будет обучать IT-технологиям в строительстве
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Арина Соболенко признана новичком года в WTA
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Гродненские студенты создают проект с 3D-экскурсиями по памятникам архитектуры
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Пресс-центр
Пресс-конференция
Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября
Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Онлайн-конференция
Игорь Старовойтов,
Иван Карчевский,
Ирина Каменецкая
8 октября
Практическое применение законодательства об охране труда
Пресс-конференция
Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября
Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
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