Фотогалерею исторических зданий разместят на пешеходной Комсомольской в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотогалерею наиболее значимых объектов Верхнего города можно будет увидеть на пешеходной улице Комсомольская в Минске, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минская спадчина".

Уже в ноябре на декоративных столбах появятся постеры с изображением исторических зданий и краткой информацией о них. В том числе здание городской ратуши, архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии, храм Святого Духа, где ныне размещается концертный зал "Верхний город" и др.

Улица Комсомольская - одна из старейших в Минске, существовала еще в XVI веке. После реконструкции, которая завершилась летом текущего года, здесь установлены кованые фонари, скамейки, уложена гранитная брусчатка. Художественное оформление - следующий этап развития пешеходной зоны. Также изменения ожидают и другие улицы квартала исторического центра.-0-