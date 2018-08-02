2 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытый фотоконкурс "В объективе - малая родина" объявлен в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

К участию в конкурсе приглашаются непрофессиональные фотографы в возрасте до 31 года. Фотолюбители могут попробовать свои творческие силы в трех номинациях: "Моя малая родина - это..." (работы, демонстрирующие необычный подход автора к сюжету и композиции фотографии, сделаны в населенном пункте, являющимся малой родиной автора или сюжетно связанные с этим местом); "Природа моей малой родины" (виды населенного пункта, являющегося малой родиной автора, в разное время года); "Портрет жителя моей малой родины" (фотопортрет, который кроме внешнего, индивидуального облика, должен отражать характер человека, его духовный мир, эпоху, в которую он живет). В каждой номинации от участника принимается не более трех работ.

Работы в электронном виде с заявками об участии принимаются по 9 августа. Церемония награждения победителей (по одному в каждой номинации) состоится 11 августа.

Фотоконкурс призван содействовать патриотическому воспитанию и развитию творческой деятельности молодежи. Проводится в рамках районного имидж-шоу "Фариновская марка". Организатором выступает отдел идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома.-0-