Фотоквест по соломенным скульптурам организовали в Мядельском районе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квест "Нивы солнечных хлебов" проведут в Мядельском районе к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі". Об этом сообщила заместитель председателя Мядельского райисполкома Инна Бариева сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Мядельского района и в целом Минской области расставлены скульптуры из соломы. Для того чтобы принять участие в квесте, нужно зарегистрироваться на сайте райисполкома, посетить все скульптурные композиции в районе, сделать возле них фото и выложить в соцсети с хештегом #областныедожинки. Непосредственно в день праздника, 29 сентября, нужно посетить Мядельский музей, пройтись по экспозициям, найти карту района и отметить место, где стоит самая привлекательная скульптура", - сказала Инна Бариева.

Призовые места достанутся тем, кто посетит все скульптуры и сделает самые оригинальные снимки. "Нужно артистично и творчески подойти к фото. Главное - отнестись с уважением к труду тех, кто делал скульптуры из соломы. Победителей ожидают необычные призы", - отметила зампред райисполкома.

К областному празднику хлеборобов в курортном поселке Нарочь откроется галерея народного художника, уроженца района Василия Шаранговича, будут представлены более 120 работ. В самом Мяделе появится композиция "Я люблю Беларусь". Она будет состоять из одного большого (символизирует Беларусь) и 23 небольших сердечек (22 - районы Минской области и 1 - город Жодино).-0-