Фотоловушки в лесах Гомельской области помогли выявить с начала года около 20 нарушений

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушки в лесах Гомельской области помогли выявить с начала этого года около 20 нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Ятченко.

В настоящее время в лесах Гомельской области установлены свыше 140 фотоловушек. "Они располагаются во всех районах области. Некоторые из них имеют возможность не только фотографировать, но и записывать видео до 20 секунд. Благодаря ловушкам в этом году удалось выявить около 20 фактов противоправной деятельности", - отметил Дмитрий Ятченко.

По его словам, наиболее частые нарушения - загрязнение леса, выброс бытовых отходов, незаконные вырубки и хищение древесины. Все виновные были оперативно установлены и привлечены к ответственности.

"О том, что в лесу ведется фото- или видеонаблюдение, информируют специальные объявления. Однако и это зачастую не останавливает нарушителей", - пояснил специалист. Если человек попадает в поле видения камер, то срабатывает датчик движения и информация передается в онлайн-режиме специалистам лесхоза. Разрешение камер позволяет рассмотреть лица и номера автомобилей. Фотоловушки могут длительное время работать в автономном режиме. К тому же, они защищены от неблагоприятных погодных условий.

В зоне повышенного контроля - участки вблизи автодорог, дачных кооперативов, баз отдыха, рекреационных зон и других мест массового пребывания, где наиболее часто появляются несанкционированные свалки.

В дни, когда леса закрыты для посещения, фотоловушки помогают выявлять тех, кто игнорирует запреты и своими действиями подвергает опасности лесные массивы.

Дмитрий Ятченко также отметил, что сеть фото- и видеонаблюдения в лесах будет расширяться, причем приборы время от времени будут менять место дислокации.-0-