Фотомарафон "Мамин труд" запускают в Гродненской области

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фотоконкурс для работающих мам запускают сегодня профсоюзы Гродненской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом организационной и общественной работы Гродненского областного объединения профсоюзов Елена Квартник.

Конкурс приурочен к Дню матери, который отмечается 14 октября. Всем желающим предлагают сделать фото своей работающей мамы и разместить его в социальной сети с хештегом #маминтрудпрофсоюз.

"Это могут быть фотографии мам, независимо от сферы деятельности и места работы. Они должны раскрывать особенности профессии мамы, ее занятия и увлечения в свободное от работы время. Также к участию в фотомарафоне приглашаются бабушки и молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком", - отметила Елена Квартник. Она подчеркнула, что задача конкурса показать женщин не только как успешных и квалифицированных специалистов, но и как заботливых мам, хранительниц уюта и домашнего очага, у которых хватает времени и на активный отдых и на общественную жизнь.

На протяжении недели будут отобраны лучшие посты, набравшие наибольшее количество "лайков". Свою оценку работ сделает и жюри: будет учитываться качество исполнения фотографии, креативность, содержание поста. Победителя фотоконкурса выберут накануне праздника, от профсоюза ему вручат путевку в профсоюзный санаторий.

Конкурс проводится совместно с телерадиовещательным каналом "Гродно Плюс". Все фотографии разместят в утреннем эфире телеканала, а лучшие из них будут опубликованы в ближайшем выпуске глянцевого журнала "Гродно".

Мероприятия, приуроченные к празднику мам, пройдут и во всех первичных профсоюзных организациях региона. Будут организованы встречи с многодетными матерями, детям устроят походы в детские комнаты и на аттракционы. Традиционно состоится и профсоюзная акция "Поздравим маму вместе", во время которой любой желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку своей маме.-0-