ФОТОРЕПОРТАЖ: Бал православной молодежи в Минске

28 января в Минске состоялся бал православной молодежи.

X Минский бал православной молодежи прошел по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, при участии молодежного центра в честь преподобного Серафима Саровского, Минского государственного Дворца детей и молодежи и клуба бальных танцев "Мара".

Фото Оксаны Манчук