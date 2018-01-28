ФОТОРЕПОРТАЖ: Бал православной молодежи в Минске

28 января в Минске состоялся бал православной молодежи.
X Минский бал православной молодежи прошел по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, при участии молодежного центра в честь преподобного Серафима Саровского, Минского государственного Дворца детей и молодежи и клуба бальных танцев "Мара".
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN