ФОТОРЕПОРТАЖ: "Дажынкi-2018" в Мяделе

Областной фестиваль-ярмарка "Дажынкi-2018" прошел 29 сентября в Мяделе, где чествовали тружеников села Минского региона.

Праздник в городе начался с самого утра. На улицах Набережной, Школьной, 17 Сентября, площадях Шаранговича и Ленина развернулся Город мастеров, где производители представили свою промышленную и сельхозпродукцию.

Делегации районов собрались в яркую колонну с караваями и снопами пшеницы, чтобы праздничным шествием пройти "Шлях да хлеба" - по ул. Юбилейная - 17 Сентября - пл. Шаранговича - ул. Советская - до амфитеатра на площади Ленина. Именно он стал главной площадкой торжеств. Здесь после вручения символического областного каравая главе столичного региона Анатолию Исаченко чествовали героев жатвы.

Мядель стал более комфортным и привлекательным за время подготовки к "Дажынкам" - Исаченко В частности, к празднику была реконструирована площадь Ленина, качественно новый вид приобрел летний амфитеатр. Благоустроены пляж и зона отдыха на берегу озера Мястро. На 8 объектах жилищного фонда проведен капитальный ремонт.

Хозяйства Минской области стали лидерами в Беларуси по урожайности зерновых Хозяйства Минской области по урожайности оказались в лидерах. Отметились "Гастелловское" (90 ц/га), "Новая жизнь" (75 ц/га) и агрокомбинат Снов" (74 ц/га). Это лучшие показатели в республике.

ЗАГС открыли в Мяделе во время праздника "Дажынкі" Церемонию открытия знакового для Мядельского района объекта посетили помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

На протяжении дня в Мяделе работали тематические площадки. На молодежной (набережная возле детской площадки) прошел финал областного конкурса "Властелин села". Площадка "Ветеранские подворья" удивила сельхозпродукцией, выращенной ветеранами и пенсионерами на своих приусадебных участках, в основном Мядельского, Вилейского, Воложинского и Молодечненского районов. Гости дегустировали блюда белорусской кухни. а для самых непоседливых организаторы подготовили квест по скульптурам из соломы, которые расставлены в Мядельском районе.

До самого вечера зрителей в амфитеатре радовали любительские коллективы и профессиональные исполнители. Праздничную программу завершил фейерверк над озером Мястро.

Фото Оксаны Манчук