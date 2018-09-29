ФОТОРЕПОРТАЖ: "Дажынкi-2018" в Мяделе

Областной фестиваль-ярмарка "Дажынкi-2018" прошел 29 сентября в Мяделе, где чествовали тружеников села Минского региона.
Праздник в городе начался с самого утра. На улицах Набережной, Школьной, 17 Сентября, площадях Шаранговича и Ленина развернулся Город мастеров, где производители представили свою промышленную и сельхозпродукцию.
Делегации районов собрались в яркую колонну с караваями и снопами пшеницы, чтобы праздничным шествием пройти "Шлях да хлеба" - по ул. Юбилейная - 17 Сентября - пл. Шаранговича - ул. Советская - до амфитеатра на площади Ленина. Именно он стал главной площадкой торжеств. Здесь после вручения символического областного каравая главе столичного региона Анатолию Исаченко чествовали героев жатвы.
На протяжении дня в Мяделе работали тематические площадки. На молодежной (набережная возле детской площадки) прошел финал областного конкурса "Властелин села". Площадка "Ветеранские подворья" удивила сельхозпродукцией, выращенной ветеранами и пенсионерами на своих приусадебных участках, в основном Мядельского, Вилейского, Воложинского и Молодечненского районов. Гости дегустировали блюда белорусской кухни. а для самых непоседливых организаторы подготовили квест по скульптурам из соломы, которые расставлены в Мядельском районе.
До самого вечера зрителей в амфитеатре радовали любительские коллективы и профессиональные исполнители. Праздничную программу завершил фейерверк над озером Мястро.
Фото Оксаны Манчук
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