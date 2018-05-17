ФОТОРЕПОРТАЖ: Всемирный день метрологии отметят 20 мая брестские специалисты

В Беларуси праздник отмечается ежегодно 20 мая, начиная с 2004 года. Этот праздник является признанием результатов профессиональной деятельности специалистов-метрологов.
Сегодня метрологическая служба РУП "Брестский ЦСМС" - это коллектив инженеров-метрологов высокой квалификации, обеспечивающий в обслуживаемом регионе проведение единой государственной политики в области обеспечения единства измерений для защиты интересов человека во всех сферах: торговле, охране здоровья и труда, защите окружающей среды, производства, учете топливно-энергетических ресурсов. РУП "Брестский ЦСМС" тесно сотрудничает с организациями области для обеспечения своевременного проведения метрологического контроля применяемых средств измерений и испытательного оборудования.
На сегодняшний день "Брестский ЦСМС" осуществляет поверку более 370 000 средств измерений и калибровку более 2000 измерительных приборов в год со всех регионов Республики Беларусь. Также коллективом ведется разработка и внедрение методик поверки.
Фото Вадима Якубенка
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