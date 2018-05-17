ФОТОРЕПОРТАЖ: Всемирный день метрологии отметят 20 мая брестские специалисты

В Беларуси праздник отмечается ежегодно 20 мая, начиная с 2004 года. Этот праздник является признанием результатов профессиональной деятельности специалистов-метрологов.

Сегодня метрологическая служба РУП "Брестский ЦСМС" - это коллектив инженеров-метрологов высокой квалификации, обеспечивающий в обслуживаемом регионе проведение единой государственной политики в области обеспечения единства измерений для защиты интересов человека во всех сферах: торговле, охране здоровья и труда, защите окружающей среды, производства, учете топливно-энергетических ресурсов. РУП "Брестский ЦСМС" тесно сотрудничает с организациями области для обеспечения своевременного проведения метрологического контроля применяемых средств измерений и испытательного оборудования.

На сегодняшний день "Брестский ЦСМС" осуществляет поверку более 370 000 средств измерений и калибровку более 2000 измерительных приборов в год со всех регионов Республики Беларусь. Также коллективом ведется разработка и внедрение методик поверки.

Фото Вадима Якубенка

Во время приема и выдачи средств измерений

Стеллажи средств измерения, которые нуждаются в поверке и калибровке.

Инженер РУП "Брестский ЦСМС" Татьяна Чернякевич поверяет термопреобразователи сопротивления к теплосчетчикам.

Инженер РУП "Брестский ЦСМС" Роман Ульян поверяет прибор измерения артериального давления.

Молодой специалист, инженер РУП "Брестский ЦСМС" Виталий Головей поверяет таксометры и тахографы.

Поверка прибора контроля скорости

Виталий Головей поверяет таксометры и тахографы.

Ведущий инженер РУП "Брестский ЦСМС" Андрей Гирневич поверяет анализатор гликированого гемоглобина.

Инженер по ремонту РУП "Брестский ЦСМС" Александр Минаков за поверкой алкотестеров.

Поверка алкотестера

Андрей Гирневич поверяет динамометрический ключ.

Инженер РУП "Брестский ЦСМС" поверяет вольтметр.

Ведущий инженер РУП "Брестский ЦСМС" проводит аттестацию центрифуги.

Инженеры РУП "Брестский ЦСМС" Юрий Олейников и Игорь Добролинский (слева направо) поверяют манометры.

Юрий Олейников за работой

Игорь Добролинский поверяет манометр.

Начальник сектора РУП "Брестский ЦСМС" Ольга Сорока калибрует строительный уровень.