ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей прошел в 5-й отдельной бригаде спецназа

21 февраля к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси на базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке прошел день открытых дверей. В честь праздника военнослужащие возложили венки к мемориалу и провели показательные выступления, также состоялось награждение победителей конкурса рисунка "Армия глазами детей".
Фото Геннадия Жинкова
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