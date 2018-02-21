ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей прошел в 5-й отдельной бригаде спецназа

21 февраля к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси на базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке прошел день открытых дверей. В честь праздника военнослужащие возложили венки к мемориалу и провели показательные выступления, также состоялось награждение победителей конкурса рисунка "Армия глазами детей".

Фото Геннадия Жинкова

Ректор академии искусств Михаил Борозна награждает победителей конкурса рисунка "Армия глазами детей"

Победители конкурса рисунка "Армия глазами детей"

Заместитель министра информации Павел Легкий вручает награду библиотекарю 5-ой отдельной бригады специального назначения Людмиле Голубенко