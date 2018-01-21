ФОТОРЕПОРТАЖ: День снега отпраздновали в "Солнечной долине"

В горнолыжном центре "Солнечная долина" 21 января прошел городской праздник День снега.

Главным событием стали соревнования по горнолыжному спорту, в которых приняли участие порядка 200 спортсменов со всей Беларуси. Для посетителей праздника были организованы конкурсы и игры, работа аниматоров, выступления творческих коллективов.

Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Организаторами мероприятия в Минске выступили Мингорисполком, Белорусский лыжный союз и горнолыжный центр "Солнечная долина".

Фото Егора Павлющика.