ФОТОРЕПОРТАЖ: День снега отпраздновали в "Солнечной долине"

В горнолыжном центре "Солнечная долина" 21 января прошел городской праздник День снега.
Главным событием стали соревнования по горнолыжному спорту, в которых приняли участие порядка 200 спортсменов со всей Беларуси. Для посетителей праздника были организованы конкурсы и игры, работа аниматоров, выступления творческих коллективов.
Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Организаторами мероприятия в Минске выступили Мингорисполком, Белорусский лыжный союз и горнолыжный центр "Солнечная долина".
Фото Егора Павлющика.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.411 BYN
|2.424 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.974 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.465 BYN
|3.493 BYN