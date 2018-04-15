ФОТОРЕПОРТАЖ: Евразийский чемпионат по восточным танцам прошел в Минске

Около 130 танцоров из разных стран приняли участие в Евразийском чемпионате по восточным танцам среди профессионалов в столичном Дворце культуры МТЗ. Соревнования прошли 13-15 апреля.

Это открытый чемпионат для представителей разных стран, разделяющих лучшие культурные традиции Востока. В программу были включены мастер-классы от профессионалов восточного танца, рейтинговый чемпионат Лиги профессионалов Raks Al Malika, Евразийский кубок чемпионов и Кубок чемпионов Евразии среди школ.

Фото Максима Гучека.