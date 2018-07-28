ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль #Пронебо проходит на Боровой

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На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Лукашенко обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений и деятельность ЕАЭС
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу
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Беларусь и Китай являются хорошими друзьями, искренне помогающими друг другу - Цюй Хуэй Цзян
Бесчеловечные акты насилия в Сирии не должны оставаться без жесткой реакции мирового сообщества - МИД Беларуси
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Белорусская биотехнологическая корпорация начала строительство высокотехнологичного АПК-производства
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РЕПОРТАЖ: "Облака молока" в парке Мира, или Как Брест веселится на празднике лета и здоровья
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Пятеро из пострадавших в ДТП с автобусом в Минском районе находятся в БСМП
В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне
Рабочий потерял сознание в шахте насосной под Минском
Пожар произошел на кабельной линии Березовской ГРЭС
Бывший начальник управления МТЗ подозревается в служебной халатности
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Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске
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Идеальный город для айтишников. Appodeal опубликовала ролик о Минске
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ЦИК России отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
У испанского побережья спасли более 770 мигрантов
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РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси создают кино о судьбе народного поэта Янки Купалы
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НХМ планирует провести в 2019 году выставку старинной и современной иконописи в Лихтенштейне
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Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
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Кобяков и Медведев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября
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19:00
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Авиалайнер протаранил самолеты при посадке в аэропорту Вануату
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В мире
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17:26
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Минобороны поздравило Героя Советского Союза Василия Мичурина с 102-летием
17:07
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В Кричеве парень снимался в образе персонажа фильма ужасов
16:30
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"Большая бард-рыбалка": Быховский район превратился в "клевое" место для встреч
16:15
Регионы
Памятник советским воинам открыли после реконструкции в деревне Мошково Оршанского района
15:58
Регионы
Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
15:53
Политика
Равков принял участие в открытии Армейских международных игр
15:42
Общество
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
15:26
Калейдоскоп
Новая станция скорой медицинской помощи открылась в Бресте
15:25
Регионы
Черчесов награжден орденом Александра Невского
14:37
Спорт
Брест и нидерландский Куворден планируют реализовать логистический проект
14:29
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Большая бард-рыбалка" проходит в Быховском районе
14:29
Регионы
Оформление всех видов транспорта возобновлено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной
14:16
Общество
Санэпидслужба из-за жары усилила мониторинг объектов торговли и учреждений для детей
14:13
Общество
Более 23% площадей зерновых убрано в Минской области
13:54
Регионы
На празднование Дня города Бреста приехали делегации 11 стран
13:48
Регионы
Участники научного лагеря в Витебской области разработали 6 проектов по диагностике онкозаболеваний
13:36
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль #Пронебо проходит на Боровой
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28.07.2018 | 17:26
Фото Оксаны Манчук
Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин и председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер
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Теги
авиация
,
Минск
,
фоторепортаж
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Новости рубрики Регионы
Памятник советским воинам открыли после реконструкции в деревне Мошково Оршанского района
15:58
Брест и нидерландский Куворден планируют реализовать логистический проект
14:29
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Большая бард-рыбалка" проходит в Быховском районе
14:29
На празднование Дня города Бреста приехали делегации 11 стран
13:48
Участники научного лагеря в Витебской области разработали 6 проектов по диагностике онкозаболеваний
13:36
Минская региональная таможня в I полугодии увеличила перечисления в бюджет на 23%
18:25
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17:06
В Минске построят новый музей авиационной техники
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Вертолет МЧС Беларуси за день сбросил 200 т воды при тушении пожара в Латвии
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Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
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Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
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На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
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Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
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Чан Чжэньмин: задача CITIC Group - реализовать на практике всепогодную дружбу Беларуси и Китая
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Происшествия
Пятеро из пострадавших в ДТП с автобусом в Минском районе находятся в БСМП
В Кричеве парень снимался в образе персонажа фильма ужасов
В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне
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Четыре часа разговора пролетели как миг
Мнения
Леонид Заяц
В хозяйствах Беларуси достаточно сил и средств для эффективной уборочной кампании
Мнения
Павел Легкий
Региональные СМИ не должны уступать республиканским
Комментарии
Игорь Марзалюк
Если бы деревья могли говорить
Мнения
Вячеслав Колосков
В Беларуси немало талантливых футболистов, которые могут добиться успехов
Мнения
Александр Сабодин
Снятие ограничений на расчеты электронными деньгами ускорит развитие рынка Форекс в Беларуси
Спорт
Футболисты ЦСКА под началом Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России
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Впервые в Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути"
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ЦИК России отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
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Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
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Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
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Владимир Устинович
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Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
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Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
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Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
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25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
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Олег Барановский,
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20 июля
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Если бы деревья могли говорить
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Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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