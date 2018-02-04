ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал проекта "Золотая Кошка Мира - 2018"

В Минске проходит финал международного проекта "Золотая Кошка Мира - 2018". В просторном павильоне собрались национальные победители и призеры проекта "Золотая Кошка" всех стран-участниц этого престижного конкурса, а также кошки и котята разных пород и окрасов от ведущих заводчиков из всех областей Беларуси, стран СНГ и Европы. В программе фестиваля - конкурсы двойников хозяин-питомец, презентации редких и экзотических пород кошек, ринги взрослых кошек, юниоров и котят, конкурс красоты "Мистер Кот и Мисс Кошка".
Фото Рамиля Насибулина
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