ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал проекта "Золотая Кошка Мира - 2018"

В Минске проходит финал международного проекта "Золотая Кошка Мира - 2018". В просторном павильоне собрались национальные победители и призеры проекта "Золотая Кошка" всех стран-участниц этого престижного конкурса, а также кошки и котята разных пород и окрасов от ведущих заводчиков из всех областей Беларуси, стран СНГ и Европы. В программе фестиваля - конкурсы двойников хозяин-питомец, презентации редких и экзотических пород кошек, ринги взрослых кошек, юниоров и котят, конкурс красоты "Мистер Кот и Мисс Кошка".

Фото Рамиля Насибулина