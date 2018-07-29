ФОТОРЕПОРТАЖ: Фонарь десантников открыли в Бресте

В Бресте 29 июля состоялось торжественное открытие фонаря, посвященного десантникам. Фонарь находится на территории парка культуры и отдыха и установлен в честь празднования 999-летия Бреста, и ко дню десантника.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Брест отмечает День города Традиционно большинство площадок разместились в центральной части города.

На мероприятии присутствовали брестчане, гости города и иностранные военнослужащие, которые принимают участие в конкурсе "Снайперский рубеж". Помимо отркрытия десантники явили публике небольшую экспозицию обмундирования и оружия сил специальных операций.

Фото Вадима Якубёнка

Командующий силами специальных операций вооруженых сил Республики Беларусь Вадим Денисенко

Депутат Государственной думы VII созыва, Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов

Военнослужащие, участники международного конкурса "Снайперский рубеж - 2018"

Торжественное открытие

Во время церемонии

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Автор фонаря кузнец Александр Чумаков