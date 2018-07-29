ФОТОРЕПОРТАЖ: Фонарь десантников открыли в Бресте

В Бресте 29 июля состоялось торжественное открытие фонаря, посвященного десантникам. Фонарь находится на территории парка культуры и отдыха и установлен в честь празднования 999-летия Бреста, и ко дню десантника.
На мероприятии присутствовали брестчане, гости города и иностранные военнослужащие, которые принимают участие в конкурсе "Снайперский рубеж". Помимо отркрытия десантники явили публике небольшую экспозицию обмундирования и оружия сил специальных операций.
Фото Вадима Якубёнка
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