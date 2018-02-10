ФОТОРЕПОРТАЖ: Гигантский блин испекли в Светлогорске на Масленицу

Гигантский блин испекли в Светлогорске во время масленичных гуляний, которые прошли в райцентре 10 февраля. Масленицу жители и гости Светлогорска отметили на Набережной площади. Празднование
Началось парадом кукол "Баба-фэст": горожане с примерно полусотней самостоятельно изготовленных масленичных чучел прошествовали от местного центра культуры к набережной.
Главным событием дня стало выпекание огромного блина диаметром 3 м. Продегустировать его смогли все участники праздника. К традиционному масленичному блюду гостям предложили различные аппетитные начинки.
Во время празднования были организованы веселые масленичные конкурсы, традиционные забавы и состязания. В программе театрализованное представление "Широка да весела наша масленица!", бои мешками, гонки на ходулях, лазание по столбу.
Фото Сергея Холодилина
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