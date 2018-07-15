ФОТОРЕПОРТАЖ: "Гомсельмаш" испытывает новую модель зерноуборочного комбайна

Во время проведения испытаний новых моделей комбайнов в Гомельском районе

Научно-технический центр комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" приступил к полевым испытаниям новой модели зерноуборочных комбайнов с гибридной схемой обмолота и сепарации. Схема обмолота зерна предусматривает использование компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного молотильного аппаратов.

Модель этого комбайна была впервые представлена ОАО "Гомсельмаш" на международной специализированной выставке "Белагро-2018".

Фото Сергея Холодилина

Во время испытаний

Водитель на отвозке зерна Николай Плэмэдяэ

Ведущий инженер-конструктор Николай Толкачев проверяет качество обмолота.

Во время испытаний