ФОТОРЕПОРТАЖ: Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца"

Профессиональные команды пиротехников 25 августа в Логойске боролись за звание лучших на Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца". Участники - неоднократные победители и призеры международных выступлений.

Маланка Оркестра, Крамбамбуля, Brutto обеспечили отличный разогрев перед кульминацией всего вечера: три грандиозных музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии в финале праздника.

Фото Егора Павлющика