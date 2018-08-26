ФОТОРЕПОРТАЖ: Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца"

Профессиональные команды пиротехников 25 августа в Логойске боролись за звание лучших на Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца". Участники - неоднократные победители и призеры международных выступлений.
Маланка Оркестра, Крамбамбуля, Brutto обеспечили отличный разогрев перед кульминацией всего вечера: три грандиозных музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии в финале праздника.
Фото Егора Павлющика
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