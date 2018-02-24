ФОТОРЕПОРТАЖ: "Гуканне вясны" в Молодечненском районе

Этнографический клуб "Кола" из Молодечно и народный фольклорно-этнографический ансамбль "Криничинька" провели в а.г. Городок народный обряд "Гуканне вясны". Праздник организовала методист по работе с молодежью Анастасия Шпилевская из ГУК "Централизованная клубная система Молодечненского района". Данный белорусский обычай – один из самых жизнерадостных и оптимистичных. Заканчивается долгая зима, а на смену ей идет красавица-весна. Чтоб ускорить ее приход и устраивается народный праздник, который носит название "Гуканне вясны".

Эта традиция имеет глубокие корни: звать весну начали еще в древние времена, когда наши предки были язычниками. Кличут весну обычно в конце марта - начале апреля. Чаще всего народный праздник совпадает с праздником церковным – Благовещеньем. В фольклоре белорусов даже есть такая поговорка: "на Матея дорога потеет, на Сараки деревья отпускаются, на Алексея рыба хвостом лед ломает, а на Благовещенье аист прилетает".

Фото Рамиля Насибулина