ФОТОРЕПОРТАЖ: III Междунарожный фестиваль-конкурс "Дети планеты 2018" проходит в Бресте

Конкурс детского и молодежного конкурса стартовал в Бресте 27 апреля в Брестском академическом театре драмы. На театральных и концертных площадках города пройдут выступления более 800 участников из разных уголков планеты. Целью проекта являются установление творческих контактов между представителями молодежи разных стран, укрепление международных связей, сохранение национальных культур, расширение гуманитарного сотрудничества. Состязания проходят в шести творческих номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнение, театральное мастерство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, цирковое искусство и фотография. Закрытие фестиваля состоится 1 мая.

Фото Вадима Якубенка