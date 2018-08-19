ФОТОРЕПОРТАЖ: Яблочный Спас празднуют в Беларуси

Православные верующие сегодня отмечают один из двенадцати наиважнейших христианских праздников - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
С праздником Преображения связан древний обычай - благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник называют Яблочный Спас (а также Спас "на горе" и второй Спас).
Православные верующие празднуют Преображение Господне в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре. Фото Леонида Щеглова
В Гомеле отметили Яблочный Спас. Мероприятие прошло у крупной транспортной развязки, где размещена скульптурная композиция из огромных бетонных яблок весом от 500 кг до 1,5 т. На этом месте при строительстве Речицкого проспекта удалось сохранить фруктовый сад.
Начался праздник молебном, затем настоятели православных храмов освятили плоды нового урожая под открытым небом. Фото Сергея Холодилина
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