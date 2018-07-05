ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходят соревнования по служебному многоборью кинологов?

С 5 по 7 июля на учебно-тренировочном полигоне ведомственного Института таможенных органов проходят лично-командные состязания по служебному многоборью кинологов.

Служебные собаки под руководством своих наставников демонстрируют навыки дрессировки и выбирают из ряда сумок ту единственную, в которой есть запрещенное к перемещению через границу вещество, ищут наркотические средства в легковом и грузовом автотранспорте, а также помещении.

Фото Оксаны Манчук