ФОТОРЕПОРТАЖ: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе

Рождественский праздник "Колядный разгуляй" собрал 13 января в деревне Богатырская Полоцкого района около 100 представителей домов культуры со всего района, местных жителей и гостей.
Празднование старого Нового года началось с колядования по подворьям населенного пункта. Последующие шуточные забавы и рождественские гадания подарили всем участникам много положительных эмоций.
Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.
Фото Александра Хитрова
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