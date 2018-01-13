ФОТОРЕПОРТАЖ: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе

Рождественский праздник "Колядный разгуляй" собрал 13 января в деревне Богатырская Полоцкого района около 100 представителей домов культуры со всего района, местных жителей и гостей.

Празднование старого Нового года началось с колядования по подворьям населенного пункта. Последующие шуточные забавы и рождественские гадания подарили всем участникам много положительных эмоций.

Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.

Фото Александра Хитрова