ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок мира по кордовым авиамоделям прошел в Минске

24-25 февраля на аэродроме Минского аэроклуба ДОСААФ в поселке Боровая проходит этап Кубка мира по кордовым авиамоделям. В соревнованиях принимают участие 39 сильнейших спортсменов из России, Украины, Литвы, Латвии, Узбекистана, Румынии, Болгарии и Беларуси.
Спортсмены парами принимают участие в воздушном бое моделей, на которых закреплены ленты. Для победы нужно получить как можно больше отрубов ленты за определенное время.
Организаторами соревнований являются ДОСААФ Республики Беларусь и Белорусская федерация авиационного спорта.
Фото ДОСААФ
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