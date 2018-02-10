ФОТОРЕПОРТАЖ: Культурно-спортивный праздник "Зимние старты–2018" прошел в Витебске

В Витебске в пойме реки Витьба состоялся зимний культурно-спортивный праздник "Зимние старты-2018". В программе праздника были спортивные соревнования, концертная программа, зимние игры и развлечения, показательные выступления военнослужащих 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады и многое другое. Организатором мероприятия выступила администрация Октябрьского района Витебска.

Фото Александра Хитрова

На празднике

На соревнованиях выступает Андрей Пятковский

На празднике

Соревнования

Виталий Метлушко с сыном Владиком

Валерия Лясович с снежными матрешками

На празднике

Выступления военнослужащих 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады

Военнослужащий 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады Влад Сикорский

Выступления военнослужащих 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады