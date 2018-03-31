ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастер-класс по изготовлению птиц-моталок прошел в Витебске

31 марта в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" в рамках белорусского народного праздника "Саракi" прошел мастер-класс по изготовлению птиц-моталок. Завершился он песнями и танцами под живую музыку с участием фольклорного коллектива "Варган" из Полоцка.

Организаторы мероприятия культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" и отдел культуры, идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома.

Фольклорный коллектив "Варган" из Полоцка

фольклорный коллектив "Варган" из Полоцка

Мастер-класс проводит Анна Чумакова

Участники мастер-класса птиц-моталок

Участники мастер-класса птиц-моталок

Мастер-класс проводит Анна Чумакова

Фото Александра Хитрова.