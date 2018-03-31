ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастер-класс по изготовлению птиц-моталок прошел в Витебске

31 марта в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" в рамках белорусского народного праздника "Саракi" прошел мастер-класс по изготовлению птиц-моталок. Завершился он песнями и танцами под живую музыку с участием фольклорного коллектива "Варган" из Полоцка.
Организаторы мероприятия культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" и отдел культуры, идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома.
Фото Александра Хитрова.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN