ФОТОРЕПОРТАЖ: МЧС провел для жителей Витебска масштабный праздник

МЧС провел 25 июля для жителей Витебска масштабный праздник, который стартовал с парада пожарной техники от ул.Жесткова по ул.Ленина к нижней площадке Летнего амфитеатра. Здесь состоялся автомобильный дрифт по "пенному озеру", пожарная эстафета, ликвидация последствий ДТП с опрокидыванием авто и других видов чрезвычайных ситуаций, выступление спасателей-высотников. И многое другое.
Фото Александра Хитрова
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