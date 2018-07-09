ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная школа русского языка работает в ГГУ им. Ф. Скорины

В нынешнем году слушателями "Летней школы русского языка ALBARUTHENIA" стали студенты из городов Брно и Оламоуц из Чехии.

В программе работы школы знакомство с университетом и филологическим факультетом, тестирование по русскому языку,

посещение лекций по истории и культуре Беларуси, проведение мастер-класса по изготовлению белорусских народных обрядовых кукол.

Фото Сергея Холодилина