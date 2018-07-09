ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная школа русского языка работает в ГГУ им. Ф. Скорины

В нынешнем году слушателями "Летней школы русского языка ALBARUTHENIA" стали студенты из городов Брно и Оламоуц из Чехии.
В программе работы школы знакомство с университетом и филологическим факультетом, тестирование по русскому языку,
посещение лекций по истории и культуре Беларуси, проведение мастер-класса по изготовлению белорусских народных обрядовых кукол.
Фото Сергея Холодилина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3263 BYN
|2.323 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9772 BYN
|1.975 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.1469 BYN
|3.135 BYN
|3.155 BYN