ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" в Минске

Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" проходит 8-11 марта в Легкоатлетическом крытом спорткомплексе в Минске.

Ведущие коннозаводчики из Беларуси и зарубежья представляют на выставке большое количество пород - около 50 элитных животных. Лучшие лошади борются за титул чемпиона среди тяжеловозов, упряжных и верховых пород. Зрители могут увидеть, как выглядит легендарный шайр (тяжеловоз родом из Англии) - один из самых высоких в Европе, высота в холке составляет почти 2 м.

Также можно полюбоваться на другие удивительные породы - дорогих и изящных арабских скакунов и ахалтекинцев, самых грациозных (вороных фризов), самых сильных (першеронов), лошадей с необычной шерстью (кучерявая забайкальская) и т.д.

Фото Андрея Покумейко.