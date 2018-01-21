ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный день снега отметили в "Коробчицком Олимпе"

21 января в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно прошел праздник, приуроченный к Международному дню снега.
Для того, чтобы принять участие в соревнованиях и побороться за звание чемпиона, необходимо было собрать веселую команду из четырех человек и приехать в парк, захватив с собой санки. Гости соревновались в эстафете, метании снежков на точность и дальность, бросках валенка, забегах на склоне, заезде на санках с препятствием и других веселых конкурсах.
Организатор мероприятия - Гродненский райисполком.
Фото Леонида Щеглова.
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