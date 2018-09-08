ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие.
Физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска.
Международный фестиваль "Мiнск старажытны" собрал в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья.
Фото Николая Петрова, Максима Гучека, Геннадия Жинкова, Оксаны Манчук
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