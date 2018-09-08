ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие.

Праздничные гуляния в Минске в День города развернулись на 20 площадках Так, на зеленой зоне на пересечении пр. Победителей и Машерова пройдет международный фестиваль "Мiнск старажытны", который откроется в 11.00 парадом клубов исторической реконструкции. Гостей также ожидают рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления.

Фейерверк в Минске можно будет увидеть на двух площадках Масштабное музыкальное пиротехническое шоу завершит праздничную программу у Дворца спорта. Первые залпы раскрасят небо в 23.00. Завершится действо ориентировочно в 23.15.

Физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска.

Международный фестиваль "Мiнск старажытны" собрал в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль науки в Ботаническом саду В космической зоне, помимо лекций, проводятся мастер-классы от Минского планетария, выставка фото и демонстрация стартапа "Ойкумена", который позволит почувствовать себя космическим путешественником.

Фото Николая Петрова, Максима Гучека, Геннадия Жинкова, Оксаны Манчук