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ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" проходит на границе Беларуси, Латвии и России

Регионы 27.07.2018 | 15:34

XXVII Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" проходит на Кургане Дружбы на стыке границ Беларуси, Латвии и России до 29 июля.

Молодежный лагерь объединил более 500 молодых людей - представителей молодежных организаций стран - учредителей проекта, ветеранов молодежного движения и почетных гостей. Форум проходит под девизом "Дыши полной грудью!".

Программа лагеря традиционно насыщена спортивными мероприятиями: чемпионаты по футболу и волейболу, соревнования по дартсу. Впервые участникам предлагается сдать нормативы ГТО, выполнив различные физические упражнения. Каждый участник будет отмечен памятным призом, лучшие в отдельных позициях - специальными наградами. Также в новинку конкурсно-развлекательная программа "Б.А.Я.Н." - творческая двухдневная работа двух сборных интернациональных команд. Запланированы креативные презентации каждой страны, а во время конкурса бивуаков состоится их театрализованное представление. Кроме того, организуют работу творческих мастерских. Представители белорусской делегации подготовили мастер-классы по изготовлению куклы-оберега, рисункам хной, бодиарту и аквагриму "Родные узоры".

@beltanews

Фото Александра Хитрова

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Витебская область, молодежь, репортаж
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